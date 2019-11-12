В Калуге неизвестный автомобилист пытался похитить 9-летнего мальчика

В Калуге неизвестный мужчина, находясь у входа в школу №12, применив физическую силу, усадил в припаркованный неподалеку автомобиль 9-летнего мальчика, который вышел из школы после занятий. Увезти ребенка похититель не смог, так как мальчику удалось выбежать из машины. Злоумышленник скрылся. Как сообщили в пресс-службе СКР, ЧП случилось 11 ноября.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на похищение несовершеннолетнего с применением насилия» (ч.3 ст.30 п.«в», «д» ч.2 ст.126 УК РФ). Следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Калуга, Иван Гридин

Калуга. Другие новости 12.11.19

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