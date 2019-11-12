«Майские указы» сорваны. От мэра Кемерова требуют разобраться с низкими зарплатами учителей

Межрегиональный профсоюз «Альянс учителей» призвал главу города Кемерова Илью Середюка и городской департамент образования и науки с просьбой разобраться с низкими зарплатами учителей в городских школах и в целом с недофинансированием учебных заведений, от которого страдает их материально-техническая база.

Поводом послужило обращение в профсоюз преподавателя физики кемеровской школы №39 Андрея Егорова. Педагог сообщил, что в сентябре получил почти на 5 тысяч рублей меньше обычной своей зарплаты. Кроме того, руководство школы предложило ему самостоятельно купить дорогостоящую лампу проектора в его класс при зарплате в почти 22 тысячи рублей. «Я был весьма удивлен. Я понимаю, что покупать мелок в класс – это учитель, ездить на курсы повышения квалификации, на которые меня отправляет школа, – опять из своего кармана я плачу. Но лампу за 8 тысяч из своего кармана платить?… Это наглость», – отметил Егоров.

По данным независимого профсоюза, в школе №39 учителя в среднем получают 20-25 тыс. рублей, что не соответствует предписаниям «майских указов» президента РФ, которые требуют обеспечить заработную плату педагогам в школах в размере не меньше 40942 тыс. рублей – это средняя зарплата в регионе.

Активисты предполагают, что и в других школах ситуация не лучше, в связи с чем просят чиновников «разобраться с обеспечением не только этой конкретной школы, но и с другими образовательными учреждениями вашего города», сообщается в твиттере «Альянса учителей».

По оценке Кемеровостата, за январь-август текущего года средняя зарплата в сфере образования Кузбасса составила 31,5 тыс. рублей.

Согласно «майским указам», с 2012 года оклад учителей в РФ должен был равняться среднему по региону и не опускаться ниже этого уровня.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 12.11.19

В Зауралье на трассе «Иртыш» смертельное ДТП, движение ограничено. / В Ставрополе пропала школьница. Ее мобильник нашли в лесополосе. / В Крыму погибшего двухлетнего ребенка бросили на дороге. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»