Министр просвещения Васильева анонсировала реформу систему оплаты труда учителей

Власти готовят поправки в Трудовой кодекс об изменении структуры оплаты труда учителей. Изменения в законодательство позволят ввести единую модель формирования зарплаты педагогов и закрепить на федеральном уровне базовые гарантии по оплате труда учителей. С таким заявлением выступила министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

Речь идет о том, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно направлялось на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю, и лишь 30% должно выделяться на надбавки и стимулирующие выплаты, пояснила глава Минпросвещения. Однако, по ее словам, в настоящее время регионы самостоятельно решают, как распределить зарплатный фонд. «Далеко не все (субъекты Федерации – прим. ред.) эту пропорцию – «70 на 30» – соблюдают», – указала Васильева, отметив, что .во многих случаях «средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на 1,5 ставки и больше». По мнению министра, изменить ситуацию можно с помощью введения базовых гарантий на федеральном уровне. «Мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями», – заключила Васильева.

По данным Минпросвещения, базовые ставки учителей в разных регионах различаются в 6-7 раз. Так, за 18 уроков в неделю педагоги в Мордовии получают всего 3,6 тыс. рублей, а в Приморье – 22,3 тыс. рублей.

Министр просвещения также сообщила, что в ведомстве работают над поправками в закон об образовании, которые закрепят правило «4 документа для учителя». Васильева выразила надежду, что новые школьные стандарты облегчат жизнь педагогам. «По сравнению с действующей версией они позволят снизить нагрузку по отчетности более чем на 30%», – отметила министр.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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