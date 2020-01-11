В аттестатах российских школьников появятся новые оценки

В школьных аттестатах могут появиться новые оценки – «зачет-незачет». Об этом сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева.

По словам министра, в некоторых школах уже давно используют «зачет»– «незачет», или даже 100-балльную систему. «Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: «5», «4», «3»», – рассказала Васильева «Российской газете».

Минпросвещения готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, который позволит ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура».

«Существуют разные подходы к оцениванию. Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на «отлично» , но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», – отметила Васильева, добавив, что выбор остается за школой.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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