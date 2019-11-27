Южноуральские педагоги пригрозили забастовкой из-за снижения зарплат

В одном из городов Челябинской области учителя готовы остановить работу после снижения зарплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», педагоги школы №1 Верхнеуральска направили в приемную губернатора Челябинской области Алексея Текслера обращение, где заявляют о готовности приостановить образовательный процесс, если городские власти не откажутся от понижения им заработной платы с 1 января 2020 года.

Как объяснили сотрудники школы, именно со следующего года по решению депутатов местного собрания доплата за работу с тетрадями должна снизиться в среднем на 900 рублей. При этом, по словам педагогов, они и без того выполняют множество обязанностей «на общественных началах»: проведение ОГЭ и ЕГЭ, работа в летнем школьном лагере, проведение олимпиад и проверка конкурсных работ учащихся всех уровней и прочее. К тому же, они вынуждены на свои деньги покупать не только канцтовары, но и заправлять копировальную технику.

«Управление образования Верхнеуральского района, выполняя указ президента, с октября 2019 года повысило оклады учителей в среднем на 500 рублей, а с 1 января 2020 года понижает доплату за проверку тетрадей в среднем на 900 рублей решением собрания депутатов. Что в конечном итоге сводит выполнение указа президента к нулю. Мы категорически не согласны с таким «повышением» заработной платы», – цитирует Znak.com текст обращения.

Учителя (подписи под письмом поставили 26 человек) предупреждают, что, если в течение 5 дней решение депутатов не отменят, они готовы приостановить образовательный процесс.

В администрации Верхнеуральского района заверяют, что конфликт уже исчерпан: вчера, 26 ноября, с педагогами общалась начальник районного управления образования Наталья Урцева. «Никаких ультиматумов никто не высказывал, – говорит чиновница. – Коллектив неверно понял, что произошло, и, как мне показалось, после встречи, понимание появилось. Мы действительно увеличили оклады на 4,3%, кроме того, три выплаты из стимулирующих перевели в компенсационные. Это выплаты за классное руководство, заведование кабинетами и часть доплаты за проверку тетрадей. Тем самым мы выполнили просьбу профсоюзов, увеличив гарантированную часть заработной платы учителей».

В управлении образования гарантируют, что после Нового года начисленная зарплата ни у кого из педагогов не уменьшится. Изменится лишь структура выплат, но фонд оплаты труда останется прежним. Впрочем, подобные заверения и гарантии неизменно звучали из уст руководства медицинских учреждений и чиновников регионального минздрава при введении аналогичной системы начисления заработной платы. Однако, почти всегда переход на новую систему заканчивался тем, что большинство сотрудников теряли в зарплате.

Отметим, что на манипуляции с зарплатами жалуются не только педагоги Верхнеуральска: «Объясните, пожалуйста, почему повышение зарплаты в образовании проходит за счет стимулирующих: оклады поднимают с помощью стимулирующих, и разницы не видно – сумма зарплаты, как была так и осталась. Президент вроде бы говорил, что фокусов таких не должно быть», – обратились к губернатору Текслеру жители Каслинского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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