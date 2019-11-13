Главврачу «скорой» Магнитогорска объявят выговор после бунта сотрудников

Главному врачу станции скорой медицинской помощи Магнитогорска, сотрудников которой пришлось успокаивать первому вице-губернатору Ирине Гехт, объявили выговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный врач станции скорой медицинской помощи Магнитогорска Александр Шумков получит дисциплинарное взыскание. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники учреждения пригрозили забастовкой, обвинив руководство в выплате пониженных зарплат и повышенной нагрузке. Поначалу бунт сотрудников пытались представить как результат действий «одного человека». Но в результате с ситуацией пришлось разбираться первому замгубернатора Ирине Гехт и министру здравоохранения региона Юрий Семенов.

«Когда мы посмотрели ситуацию по Магнитогорску, на счетах имелись остатки, то есть была возможность решения проблемы на уровне главного врача. И ведь когда мы в моем кабинете сели, выяснилось, что хватало денег увеличить до 50 процентов доплаты за ночные, по совместительству поднять до 100 процентов. Почему этого нельзя было сделать раньше, на этапе первой волны недовольства, мне непонятно», – рассказала чиновница.

В итоге только после указания вице-губернатора доплаты за ночные смены увеличили в учреждении с 20% до 50%.

Но руководителя станции решили слишком наказывать. «Я бы, честно говоря, приняла кадровое решение, но медицинское сообщество считает, что главврачу надо дать шанс, – рассказала Ирина Гехт журналистам. – Я готова их поддержать. Уволить – самое простое в этой ситуации, но, к сожалению, у нас сегодня нет резерва эффективных менеджеров, главврачей, которые могли бы этим заниматься. Понятно, что выговор будет. Я думаю, для главврача это была колоссальная встряска, потому что он чуть ли не рыдал на встрече с коллективом. Если человек адекватный, ситуация не повторится».

По словам вице-губернатора, в ситуации с остатками на счетах главврач просто перестраховался, так как раньше основным показателем эффективности его работы было отсутствие кредиторской задолженности. Однако, теперь перед руководством медицинских учреждений стоят другие задачи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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