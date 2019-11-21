Южноуральские медики грозят забастовкой, в минздраве считают, что проблем нет

Южноуральскую систему здравоохранения продолжают сотрясать скандалы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к числу недовольных присоединились сотрудники «скорой помощи» Кизильского района: их не устраивает новая система оплаты труда. Медикам повысили оклады, но для «уравновешивания» ситуации были пересмотрены размеры доплат. Например, надбавку за стаж сократили с 15% до 0.

Так называемые «сельские» сократили с 25% до 0,50%, сообщает «Верстов.инфо», а доплату за ночные смены срезали более чем в 3 раза. Не тронули только доплаты за категорию и вредность, но при этом водители получают за вредные условия труда 15%, а фельдшеры – 4%.

В результате сотрудники службы вынуждены буквально жить на станции скорой помощи, так как на одну ставку (16 тыс рублей) сегодня не протянешь даже в деревне.

При этом, в Кизильской районной больнице отмечается острая нехватка кадров: все бригады скорой помощи состоят только из водителя и одного фельдшера, что не соответствует нормам. А доплата за совмещение и выполнение обязанностей второго фельдшера составляет 0,03%.

Пока руководство больницы пытается убедить сотрудников, что меньше получать они не стали, медики заявляют о намерении устроить забастовку. Для начала – итальянскую: не брать больше смен, чем предусмотрено ставкой.

В министерстве здравоохранения Челябинской области удивлены этой информацией и заявляют, что никаких проблем в Кизильском районе нет:

«В министерство здравоохранения Челябинской области не поступило ни одной жалобы от медиков из Кизильского района. Буквально вчера – 20 ноября – главврачом районной больницы села Кизильское Аллой Васильевой была проведена встреча с коллективом. Вопросов по окончанию многочасового собрания не осталось ни у одного работника. А сегодня появляется новость о забастовке!

Да, действительно, Челябинская область, как и вся Россия, испытывает кадровый дефицит в системе здравоохранения. И мы делаем все возможное для привлечения медицинского персонала. Но говорить о снижении заработных плат некорректно. Все зависит от степени индивидуальной загрузки медицинского работника. Каждая строка четко рассчитывается, исходя из отработанных часов.

Уже завтра – 22 ноября – рабочая группа от министерства Здравоохранения выезжает в Кизильский район, чтобы встретиться с коллективом и еще раз разъяснить все вопросы. Если потребуется – индивидуально с каждым обсудить заработные платы, как и из чего они складываются. Мы готовы к диалогу, для этого мы постоянно выезжаем в территории и встречаемся с медицинским персоналом», – заявили в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Светлана Намская

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