В Ставрополе нашли живой пропавшую школьницу

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя девушка обнаружена живой и невредимой после двух дней поисков. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю, обнаружить школьницу удалось благодаря слаженной работе сотрудников СКР, полицейских, спасателей, военных и волонтеров.

Следственные органы СК России по Ставропольскому краю продолжают расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки в Ставрополе (ст. 105 УК РФ). Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении несовершеннолетней совершено не было.

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев поблагодарил силовиков и неравнодушных горожан, помогавших в поисках школьницы. «Девочка нашлась. Она жива-здорова. Спасибо всем за переживания и поиски! Слава Богу в нашем городе очень много неравнодушных людей! Думаю, что у многих стало легче на душе. Мы все поневоле примеряем такие ситуации на свои семьи и искренне радуемся хорошему финалу. Особые слова благодарности Следственному комитету и полиции, которые организовывали поиски и координировали работу всех служб. Они подняли на ноги сотни людей! Низкий Вам поклон! Не сказать об этом было бы не справедливо», – написал он на своей странице в Instagram.

Как писал «Новый День», утром 11 ноября девушка ушла на занятия в школу, но домой не вернулась. В ходе поисков ее мобильный телефон, завернутый в полиэтиленовый пакет, был обнаружен в лесополосе.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 13.11.19

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