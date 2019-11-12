В Ставрополе пропала школьница. Ее мобильник нашли в лесополосе

В Ставрополе по факту безвестного исчезновения школьницы возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что 16-летняя девушка 11 ноября в 7:30 вышла из дома на улице Достоевского и отправилась на учебу. Домой она не вернулась.

Незамедлительно были организованы поиски девушки. Все силы направлены на установление местонахождения школьницы. Вместе со следователями СКР и полицейскими девочку ищут спасатели, поисковой отряд «Лиза Алерт» и другие неравнодушные граждане. К настоящему времени в лесополосе обнаружен завернутый в полиэтиленовый пакет мобильный телефон, предположительно, принадлежащий пропавшей девушке. Расследование уголовного дела продолжается.

фото: СКР

Всем, кому что-либо известно об изображенной на фотографии девушке, просьба незамедлительно сообщить в территориальные отделы Следственного комитета по тел. 26-25-28 и полиции – 02, либо на телефонную линию СК России «Ребенок в опасности» – тел.123, 8-800-100-25-01.

Ставрополь, Иван Гридин

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