Разглашение гостайны и, скорее всего, коррупция: в чем подозревают верхушку ростовского ГУФСИН

Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщил замдиректора ФСИН Валерия Максименко. «Можно прогнозировать, что им будут предъявлены статьи, связанные с коррупцией», – цитирует силовика «Интерфакс». Подробности он не раскрыл.

Ранее СМИ сообщили о задержании руководства ростовского ГУФСИН. По данным телеграм-канала «Криминал», кроме Даххаева, оперативники задержали первого замначальника, полковника Константина Сенокосова; заместителя начальника, полковника Андрея Любовина; а также заместителя начальника, подполковника Михаила Коротеева.

Спецоперация была проведена сотрудниками ФСБ утром 13 ноября. В кабинетах подозреваемых прошли обыски. Всех их допросили в управлении ФСБ по Ростовской области. Отмечалось, что руководство главка задержано по подозрению в коррупционных деяниях.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 13.11.19

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