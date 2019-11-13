Задержаны глава ростовского ГУФСИН и его замы: попались на коррупции (ФОТО)

В Ростове-на-Дону оперативники ФСБ задержали руководство ростовского регионального управления ФСИН России. Операция проводилась утром 13 ноября.

В числе задержанных оказались начальник ГУФСИН генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев и все его заместители, сообщает местное издание 1Rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Начальник ГУФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев, фото: 61.fsin.su

По его сведениям, руководителей главка в настоящее время допрашивают в УФСБ по Ростовской области. Их подозревают «в деяниях коррупционной направленности», – рассказал источник.

В УФСБ и ГУФСИН данную информацию пока не комментруют. Данные о задержании руководства ГУФСИН по Ростовской области подтвердил другому ростовскому изданию 161.ru член Общественной наблюдательной комиссии Леонид Петрашис. Он назвал произошедшее «большим ударом по системе».

Муслим Дахахев был назначен на свой пост 5 июля 2018 года указом президента РФ Владимира Путина. До этого он в течение почти года исполнял обязанности начальника ГУФСИН по Ростовской области.

В октябре 1999 года Дахахев был награжден орденом «Мужества». Будучи начальником Новолакского районного отдела внутренних дел Республики Дагестан в сентябре 1999 года он организовал операцию по освобождению более 20 бойцов Липецкого ОМОНа из окружения боевиков, за что и получил высокую награду.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 13.11.19

В Ноябрьске девятиэтажку затопило кипятком. / В Польше в холодильнике с фруктами нашли трупы двух украинцев. / Боливийские производители коки потребовали вернуть к власти Эво Моралеса. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»