«Хотели сильно унизить»: пенсионерка упала на колени перед Медведевым из-за подножки охраны

Пенсионерка из алтайского села Санниково Татьяна Кадукина сообщила, что упала на колени перед главой правительства Дмитрием Медведевым из-за подножки его охранника.

По словам женщины, она не собиралась бросаться в ноги премьера. «Это силовики. Они не пропускали. Получилось так, что я пробегала вперед, и подножку поставили. И получилось, как будто я встала на колени», – рассказала Кадукина изданию «Подъем». Пенсионерка считает, что ей специально поставили подножку, чтобы «сильно унизить». Она добавила, что рядом с охраной стояли «люди из администрации».

Женщина также сообщила, что губернатора региона пообещал восстановить горячее водоснабжение в ее доме в 2020 году. Она призналась, что хотела бы, чтобы были наказаны все ответственные. «Чтоб отстранили от занимаемой должности: и главу сельского совета, и главу ресурсоснабжающей компании, и главу района, который просто место протирает», – пояснила она.

Как сообщал «Новый День», накануне во время рабочего визита премьера Дмитрия Медведева в Алтайский край жительница села Санниково, инвалид второй группы, подошла к нему и попросила решить проблему с отсутствием горячей воды. На кадрах видео, обнародованных журналистами, видно, что пожилая женщина встала на колени перед премьером. Ее подняли, после чего пенсионерка рассказала, что в пятиэтажке, где она живет, с 2016 года нет горячего водоснабжения. Чиновники, по ее словам, все жалобы игнорируют, а судебные решения в пользу сельчан не исполняются.

Алтайское управление Следственного комитета 13 ноября начало доследственную проверку из-за отсутствия горячего водоснабжения у жителей села Санниково. Сегодня министр строительства, транспорта и ЖКХ региона Иван Гилев сообщил журналистам, что после жалобы пенсионерки региональные власти выделили около 25 млн рублей из краевого бюджета для решения проблемы с водоснабжением. Он заверил, что горячая вода появится в дома жителей трех пятиэтажек в Санниково до конца будущего года.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

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