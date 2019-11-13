«Я устала ходить по инстанциям!»: пенсионерка-инвалид встала перед Медведевым на колени (ВИДЕО)

В селе Санниково под Барнаулом пенсионерка кинулась в ноги премьеру Дмитрию Медведеву, находящему на Алтае с рабочим визитом, чтобы попросить его решить проблему с отсутствием горячей воды в ее доме.

Местная жительницу, как видно на выложенной в интернете видеозаписи, окружила толпа. Женщина пожаловалась главе правительства на бездействие местных властей. По ее словам, с 2016 года три многоквартирных дома, в том числе тот, в котором она проживает, остались без горячего водоснабжения. Пенсионерка рассказала, что все ее обращения к властям оказались безрезультатными.

Пенсионерка бросилась в ноги Медведеву

«Я устала ходить по инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей», – заявила женщина. По ее словам, в селе с 2003 года работает своя газовая котельная. Но несмотря на это, с 2016 года «три пятиэтажки, 140 квартир», остаются без горячей воды.

Местная жительница призналась, что была вынуждена обратиться к губернатору края Виктору Томенко, однако его люди не пускают ее на прием: «Его же люди не допускают!»

«Вас услышали, не волнуйтесь», – ответил Медведев и пообещал женщине, что глава региона зайдет к ней домой лично после окончания совещания, чтобы разобраться с водоснабжением. Жительница после этого обратилась уже к губернатору: «Я вас умоляю, придите!»

Как отмечает издание Amic.ru, всего за несколько минут до того, как женщина встала на колени перед премьер-министром РФ, глава местной администрации Владимир Малофеев уверял Медведева в отсутствии каких-либо проблем в селе Санниково.

Местные СМИ также назвали имя пожаловавшейся главе правительству пенсионерки – Татьяна Кадукина. Она и ее соседи по пятиэтажке три года не могут добиться возвращения в дом горячей воды. По словам женщины, с 2004 года газовая котельная давала горячую воду лишь во время отопительного сезона, а в 2016 году горячее водоснабжение отключили окончательно. В том же году котельная была передана из районной собственности в собственность села, а власти пообещали решить все проблемы. Однако ничего не изменилось. Многие жильцы установили водонагреватели, но техника перегорает из-за проблем с проводкой в доме. При этом, по словам женщины, есть судебное решение краевого суда о необходимости возобновить подачу водоснабжения, но оно не исполняется.

Обновлено. Губернатор Виктор Томенко после совещания с премьером посетил Татьяну Кадукину. Он пообещал, что обсудит вопрос отсутствия горячей водоснабжения в ее доме с руководителями профильных ведомств, и ближайшие дни женщину «проинформируют о том, как проблема будет решаться». Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 13.11.19

Миллиарды рублей уйдут в ВЭБ: Госдума «со скрипом» поддержала поправки в бюджет. / В смерти ребенка в МДЦ «Артек» будут разбираться московские следователи. / Сыну Плющенко и Рудковской угрожает неизвестная. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»