В Клинцах батюшка сбил беременную с ребенком на пешеходном переходе

В Бряской области священник Русской православной церкви попал в ДТП. Он сбил беременную женщину с ребенком, когда те переходили дорогу.

Как сообщается на сайте Клинцовской и Трубчевской Епархии, священнослужитель управлял автомобилем в трезвом состоянии, а местом происшествия, случившегося в темное время суток, стал слабоосвещенный пешеходный переход.

В результате ребенок не пострадал, женщина попала в больницу, передает НСН. У пострадавшей диагностирована черепно-мозговая травма, ушибы грудной клетки, колена и локтя.

«Сообщаем, что решение о мерах канонического характера по отношению к данному священнику будет принято по результатам расследования данного происшествия компетентными органами», – говорится в сообщении Епархии.

Брянск, Служба информации РИА «Новый День»

Брянск. Другие новости 15.11.19

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