Автомобилист зарезал пешехода, переходившего дорогу на красный свет

В Подмосковье зарезали пешехода, нарушившего правила дорожного движения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происшествие в Мытищах 16 ноября около полудня зафиксировали видеокамеры.

На записи видно, как мужчина переходит дорогу на красный свет перед уже поехавшими автомобилями, но не успевает достичь противоположной стороны дороги. Рядом с ним останавливается внедорожник Volvo.

Между водителем и пешеходом завязывается оживленный разговор. И вдруг пешеход отшатывается от автомобиля, схватившись за шею. Сделав несколько шагов, мужчина опирается на капот Volvo. Автомобиль трогается с места, дважды толкает пешехода, и, наконец, спихнув его в сторону, уезжает.

В это время к месту происшествия подъезжает такси. Пешеход делает еще несколько шагов, останавливается и через несколько секунд падает на дорогу. Такси объезжает упавшего человека и уезжает.

Как выяснилось, водитель ударил пешехода ножом в шею. От полученной раны 43-летний мужчина скончался.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Водитель Volvo уже задержан, им оказался 68-летний местный предприниматель.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.11.19

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