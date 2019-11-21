«В госпитализации не нуждается»: в Твери женщина-врач умерла после отказа коллег в помощи

В Твери врач с 20-летним стажем скончалась от инфаркта, не получив необходимой помощи от коллег. СКР начал проверку спусти три недели после ее смерти.

Вечером 30 октября врач горбольницы №6 Нина Азизова почувствовала боль в сердце и вызвала «неотложку». Скорая помощь отвезла женщину в больницу, где она работала. Однако там пациентку никто не осмотрел, в госпитализации ей отказали. «Я не знаю, что с вашей матерью», – такой ответ получила старшая дочь Азизовой от кардиолога. Невролог рекомендовала лечить боль в сердце препаратом от аллергии «Супрастин», пишет юрист Виктор Лурье, представляющий интересы семьи погибшей женщины, в своем блоге на «Эхо Москвы».

После возвращения домой состояние Нины Азизовой ухудшилось до такой степени, что она не могла самостоятельно подняться в квартиру. Родные повторно вызвали скорую помощь. Больной снова посоветовали принимать таблетки – на этот раз ноотропный препарат «Глицин» – и уехали. Родственники в 6 часов утра в третий раз вызвали «неотложку», но было уже поздно. Прибывшие медики констатировали смерть коллеги. Вскрытие показало, что причиной смерти стал инфаркт, не замеченный в больнице минувшей ночью.

Все попытки семьи погибшей женщины привлечь к ответственности медиков, которые, по мнению родных, виновны в ее смерти, пока безуспешны. Районная прокуратура случаем гибели женщины не заинтересовалась и посоветовала обращаться в региональный минздрав. В ведомстве заявили, что проводят проверку в рамках ведомственного контроля.

Дочь погибшей обратилась в полицию, сообщают местные СМИ. Уголовное дело по факту смерти Нины Азизовой до сих пор не возбуждено. СКР только 20 ноября начал доследственную проверку. «В ходе проверки следствием будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям медицинских работников, оказывавших помощь пациентке», – говорится в сообщении ведомства.

Тверь, служба информации РИА «Новый День»

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