В Краснодарском крае после столкновения с чайками экстренно сел Sukhoi Superjet 100

В Краснодарском крае самолет Sukhoi Superjet 100 столкнулся со стаей птиц и был вынужден совершить экстренную посадку. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов. Одна из птиц попала в двигатель, но, несмотря на это, посадка прошла в штатном режиме. Обошлось без пострадавших.

Инцидент случился около месяца назад, но известно о нем широкой общественности стало только сейчас. В пресс-службе компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) информацию о столкновении самолета со стаей чаек корреспонденту «Нового Дня» подтвердили, однако не стали называть, в каком именно аэропорту приземлился Sukhoi Superjet 100, и какой авиакомпании принадлежит.

В пресс-службе ГСС также подтвердили, что, несмотря на последствия столкновения, самолёт спокойно приземлился и высадил пассажиров, уже отремонтирован и выполняет регулярные рейсы. По мнению специалистов, это событие, которые иногда случаются, в очередной раз подтвердило надёжность самолёта.

По мнению наблюдателей, огласки авиационного инцидента не было, так как в эти дни в Сочи проходил форум «Россия-Африка» с участием президента России и лидеров более 50 стран Черного континента. Благодаря посадке в штатном режиме после столкновения со стаей птиц авторитетное международное событие не было омрачено.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 21.11.19

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