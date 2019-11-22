В Таиланде задержали нелегала из России

В Таиланде задержали россиянина, который четыре года нелегально жил в королевстве. Он является подозреваемым в ограблении в России.

Как сообщает интернет-портал PattayaOne, 41-летнего тренера по боксу вычислили во время занятий в спортзале. Оперативник пришел в заведение, где незаконно работал иностранец, и принял участие в тренировках.

После этого гражданина России задержали. Установлено, что он четыре года жил в Таиланде и работал без оформления необходимых документов. Более того, на родине его разыскивают по обвинению в ограблении.

Сам мужчина отрицает обвинения в свой адрес и считает свое задержание незаконным.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 22.11.19

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