российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 24 ноября 2019, 16:19 мск

Новости Скандалы и происшествия

Метеорологи предупредили о рисках гибели растений в европейской части России

Вторжение холодных арктических масс воздуха, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает различным посадкам садоводов и огородников , сообщает портал «Метеовести».

По данным специалистов центра «Фобос», пришедшие заморозки особенно опасны из-за отсутствия снежного покрова, который уберег бы от глубокого промерзания почвы. Метеорологи посоветовали укрыть растения еловыми ветками, засыпать опилками или завернуть укрывным материалом.

В результате арктического вторжения температурный режим оказался почти на четыре градуса ниже нормы. В Москве последнее «сухое» (без осадков) вторжение наблюдалось в 2014 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.11.19

В Екатеринбурге при задержании полицейский застрелил подозреваемого (ФОТО). / В США нашли способ остановить «Северный поток-2». / В ДТП в Оренбуржье погибли 6 человек, двое ранены. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,