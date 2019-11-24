Метеорологи предупредили о рисках гибели растений в европейской части России

Вторжение холодных арктических масс воздуха, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает различным посадкам садоводов и огородников , сообщает портал «Метеовести».

По данным специалистов центра «Фобос», пришедшие заморозки особенно опасны из-за отсутствия снежного покрова, который уберег бы от глубокого промерзания почвы. Метеорологи посоветовали укрыть растения еловыми ветками, засыпать опилками или завернуть укрывным материалом.

В результате арктического вторжения температурный режим оказался почти на четыре градуса ниже нормы. В Москве последнее «сухое» (без осадков) вторжение наблюдалось в 2014 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.11.19

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