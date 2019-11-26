Арестован рецидивист-насильник, похитивший ребенка в Иркутске. Педофила остановил школьник

В Иркутске суд арестовал рецидивиста-педофила, похитившего девятилетнюю девочку. 48-летнему преступнику предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего), сообщает управление Следственного комитета РФ по Иркутской области. Злоумышленник планировал увезти ребенка на своей машине и изнасиловать, однако ему помешали подросток и еще один прохожий.

По информации СКР, 23 ноября житель Иркутска, ранее судимый за совершение преступлений сексуального характера, сидел в автомобиле Toyota Vista, припаркованного на улице Новаторов, когда заметил малолетнюю девочку. Насильник затолкал ребенка в салон машины, заблокировал двери и начал движение. Крики девочки услышал проходивший мимо 16-летний подросток. Старшеклассник кинулся к находившемуся рядом мужчине, вместе они догнали автомобиль, блокировали его и вытащили школьницу. Водителю удалось скрыться с места преступления. Спустя несколько часов его задержали.

Рецидивисту-насильнику, похитившему 9-летнюю девочку, предъявлено обвинение

Следователи установили, что с 2001 года мужчина отсидел два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из колонии в марте 2017 года. Ленинский районный суд Иркутска отправил обвиняемого под арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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