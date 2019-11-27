Настоящий герой: в Иркутске наградили школьника, спасшего ребенка от насильника (ФОТО)

В Иркутске полицейские наградили ученика 10 класса школы №37 Вячеслава Дорошенко за спасение маленькой девочки от рецидивиста-насильника. Правоохранители сегодня пришли в учебное заведение и в торжественной обстановке вручили подростку подарок – интеллектуальную настольную игру «Я полицейский», а также приглашение на службу в правоохранительные органы после учебы. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Фото: ГУ МВД РФ по Иркутской области

По словам директора школы, Слава недавно переехал в Иркутск из Амурской области и учится в новой школе только два месяца. У себя на родине школьник уже совершал геройский поступок – в возрасте 8 лет он спас тонущую девочку, рассказала педагог.

Отец девочки во время церемонии награждения назвал поступок подростка поступком настоящего мужчины.

Второй спаситель ребенка житель Иркутска Глеб Сизых накануне получил ценный подарок от имени полиции, общественного совета при ГУ МВД по региону и руководства предприятия, где он работает.

Как сообщал РИА «Новый День», 23 ноября 48-летний житель Иркутска, ранее судимый за преступления сексуального характера, схватил на улице девятилетнюю девочку и затолкал ее в свой автомобиль. Свидетелем похищения школьницы оказался 16-летний Вячеслав Дорошенко – тинейджер проходил мимо и услышал детский крик. Школьник немедленно позвал на помощь другого прохожего, находившегося неподалеку. Вместе они догнали автомобиль, заблокировали его и вытащили ребенка. Водитель успел сбежать, но через несколько часов его задержали. Накануне суд санкционировал арест преступника. Ему предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 27.11.19

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