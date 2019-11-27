В Иваново преподаватель вокала развращал своих учеников

Преподаватель детского дома творчества города Иваново подозревается в половых связях с несовершеннолетними. Он развратил двоих своих учеников.

По данным следствия, педагог совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в период с 2016 года по осень 2019 года. Следователям известно о двух пострадавших. Возраст учеников не разглашается.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 134 УК «Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста», ч. 3 ст. 135 УК «Развратные действия в отношении двух или более лиц».

По ходатайству следствия подозреваемого заключили под стражу. «Действиям руководства детского дома творчества, а также руководства иных образовательных учреждений, где ранее работал обвиняемый, будет дана принципиальная правовая оценка», – сообщили в СКР.

Иваново, Служба информации РИА «Новый День»

Иваново. Другие новости 27.11.19

Трудинспекцию ЯНАО наказали за игнор на жалобы ямальцев. / Нашли в кустах в одеяле: в Подмосковье женщина пыталась убить свою новорожденную дочь. / В Челябинске вынесли приговор водителю автокрана, задавившего школьницу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»