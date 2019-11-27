В Туле киллер заминировал автомобиль

На улице Тулы произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек. Следователи считают, что речь идет о покушении на убийство.

Хлопок произошел на улице Болдина. Взрывное устройство находилось около автомобиля, припаркованного во дворе жилого дома, сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

В результате один человек получил незначительные телесные повреждения. Предполагается, что неизвестные хотели совершить убийство при помощи взрыва.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом», ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Тула, Служба информации РИА «Новый День»

Тула. Другие новости 27.11.19

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