«Обещали дать тепло, но обманули»: замерзающие жители Курской области штурмовали администрацию

В Курской области замерзающие жильцы одного из жилых домов в поселке Солнцево от отчаяния пришли ночевать в здание поселковой администрации. Люди взяли подушки с одеялами и отправились в администрацию в надежде хотя бы одну ночь провести в тепле, сообщает radio-kurs.ru. Их семиквартирный дом находится в аварийном состоянии и не отапливается из-за того, что в здании не прочищены печи.

Ранее жилой дом был признан аварийным, но в программу расселения его не включили. Более того, эксперты после обследования печей в доме заявили, что дымоход находится в неисправном состоянии и требует ремонта, в связи чем запретили пользоваться печами. Поселковые чиновники пообещали прочистить печи, но свое обещание не выполнили.

Чиновники негативно оценили порыв сельчан от безысходности и заявили о захвате здания администрации. На место была вызвана полиция.

Прибывшие в здание администрации правоохранители взяли объяснения у пришедших ночевать в помещение сельчан. Конфликт с властями дошел до того, что одной участнице протеста стало плохо, ей вызвали скорую помощь.

В итоге глава администрации пообещал немедленно решить проблему с отоплением. На время ремонта печей людям было предложено переехать во временное жилье. Жители ушли ночевать домой.

Отмечается, в аварийном доме вскоре начнет работу комиссия Госжилинспекции, МЧС и представителей муниципалитета.

Курск, служба информации РИА «Новый День»

Курск. Другие новости 27.11.19

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