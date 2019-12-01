В Ярославле в жилом доме прогремел взрыв

В многоэтажном жилом доме в Ярославле произошел хлопок газа. В результате один человек пострадал, 350 жильцов эвакуированы. СКР проводит проверку.

Хлопок газовоздушной смеси произошел на третьем этаже жилого дома 41 на улице Панина, сообщили в пресс-службе МЧС. Для ликвидации последствий взрыва привлечены 7 единиц техники и 17 человек личного состава.

Все жильцы покинули свои квартиры, после проверки они смогли вернуться домой, кроме 33 жителей второго подъезда. 27 из них разместились у родственников, шесть временно находятся в гостинице «Которосль», передает РИА «Новости».

Как сообщили в областном управлении СКР, в результате произошедшего пострадал 18-летний житель одной из квартир, который с ожогами госпитализирован в отделение реанимации больницы. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Администрация города создала комиссию, которая начнет оценивать повреждения и возможность восстановления поврежденных конструкций. Следователями и криминалистами регионального управления СКР проводится детальный осмотр места происшествия, устанавливаются причины случившегося.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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