Трое детей погибли под Брянском, провалившись под лед

Трое школьников 11, 12 и 13 лет погибли, провалившись под лед в реке Ипуть в городе Сураже Брянской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла вечером 1 декабря. По данным областного главка МЧС, мальчики вышли на неокрепший лед реки Ипуть, который под ними подломился, и утонули. Тела детей уже извлечены из воды.

Местные СМИ уточняют, что один школьник катался на коньках и провалился под лед. Двое других пытались его вытащить, одно тоже оказались в воде и утонули.

Брянск, служба информации РИА «Новый День»

Брянск. Другие новости 02.12.19

В Екатеринбурге иномарка сбила пожилого мужчину на пешеходном переходе (ФОТО). / В Бурятии пьяный дед забыл трехлетнюю внучку на улице в мороз. / В Кургане на пешеходном переходе иномарка сбила мужчину. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»