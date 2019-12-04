Взрыв газа в многоэтажке под Белгородом: из-под завалов извлечен погибший, здание могут снести

Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательную операцию на месте взрыва газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области. В результате инцидента погиб 36-летний мужчина, его тело было извлечено из-под завалов спустя несколько часов после взрыва. Разбор завалов продолжается. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Сообщение о взрыве в одноподъездном доме по улице Шаландина в поселке Яковлево поступило спасателям во вторник в 20:05 мск. В результате происшествия обрушилась стена с первого по четвертый этаж. Пострадали 6 жильцов, все они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за неисправности газового котла в одной из квартир на первом этаже.

С места инцидента эвакуированы 18 человек. Всего в доме проживали 32 человека.

Губернатор региона Евгений Савченко заявил, что всем жильцам дома будет выплачено по 30 тысяч рублей на текущие расходы. По его словам, вопрос о возмещении имущественных потерь будет решаться сегодня. Савченко также сообщил, что разрушенный взрывом дом, скорее всего, будет снесен, а на его месте построят новый. Окончательное решение о сносе или о восстановлении дома будет принято, исходя из результатов экспертизы, отметил он.

Власти предложили всем эвакуированным жильцам разместиться в круглогодичном лагере «Прометей» неподалеку от поселка. Предложением воспользовались лишь два человека, остальные решили остановиться у родных и бликих.

Белгород, служба информации РИА «Новый День»

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