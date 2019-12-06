Вылетевший в Надым SSJ 100 вернулся в Москву из-за неполадки

Вылетевший в Надым самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт Внуково из-за неисправности. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источник в экстренных службах.

Лайнер принадлежит авиапредприятию «Газпромавиа». На его борту находилось 43 человека, рассказал источник РИА «Новости». По его данным, в самолете сработал датчик неисправности двигателя.

В то же время собеседник ТАСС сообщил, что после взлета у лайнера упало давление в гидросистеме. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.19

В Новом Свете турист разбился насмерть, сорвавшись со скалы. / Виновник массовой аварии в Петербурге был оштрафован за превышение скорости более 100 раз. / Крупный тюменский мясокомбинат известного агрария привлекли к ответственности за антисанитарию. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»