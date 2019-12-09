В Удмуртии ребенок-инвалид неделю умирал рядом с телом матери

В удмуртском городе Можга ребенок, страдающий тяжелой формой ДЦП, погиб после того, как умерла его мать. Власти разбираются в причинах трагедии.

Мать больного ребенка скончалась от хронического заболевания. Ее 13-летний сын-инвалид помимо церебрального паралича страдал эпилепсией и не мог говорить. Он пытался поднять шум, чтобы привлечь внимание, но соседи, привыкшие к такому поведению ребенка, не придали значения звукам, раздающимся из квартиры.

Мальчик добрался до крана на кухне, чтобы напиться, но упал с коляски. Вода затопила комнату. Так как квартира находится на первом этаже, незаметно для окружающих был затоплен подвал. По предварительным данным, подросток погиб от переохлаждения, передает Udm-Info со ссылкой на источник, знакомый с семьей погибших.

Тела женщины и мальчика обнаружили работники социальной службы вечером 6 декабря.

Глава Удмуртии поручил председателю правительства республики и уполномоченному по правам ребенка разобраться в обстоятельствах трагедии. Кроме того, проверку произошедшего проводят следователи.

Ижевск, Служба информации РИА «Новый День»

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