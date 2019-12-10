В Удмуртии двухлетний малыш пять дней провел с телом матери

В Ижевске работники социальных служб в ходе проверок обнаружили двухлетнего ребенка, мать которого умерла пять дней назад. Малыша удалось спасти.

Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Facebook, сотрудники соцслужб проводили рейд после трагедии в Можге. Они не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мама с ребенком.

«Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад, – написал Бречалов. – Сегодня успели, но завтра все может быть по-другому. Выводы будут сделаны, проанализированы и пересмотрены регламенты профильных служб».

В Можге подросток, страдающий тяжелой формой ДЦП, погиб после того, как умерла его мать. Установлено, что мальчик неделю провел рядом с телом матери, так как он не мог говорить, то не смог привлечь внимание соседей. Подросток добрался до крана на кухне, чтобы напиться, но упал с коляски. По предварительным данным, он погиб от переохлаждения. Тела женщины и мальчика обнаружили работники социальной службы вечером 6 декабря.

Ижевск, Служба информации РИА «Новый День»

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