Напавшего на Эллу Памфилову признали психбольным

Следственный комитет рапортовал о завершении уголовного дела по нападению на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Напомним, 6 сентября 2019 года неизвестный мужчина проник вечером в дом Памфиловой с целью грабежа. Однако был застигнут в помещении Памфмиловой, и, после непродолжительной драки, скрылся.

По данным ГСУ СК, неудавшимся грабителем оказался Ахад Карабалаев. С 2014 года он находится на территории Российской Федерации без постоянных места жительства и источника дохода.

«Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», – отмечают в пресс-службе СК.

В настоящее время уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Отметим, что после неудачного вечернего грабежа Памфилова брала больничный в связи с полученными травмами – в ходе драки она получила ушибы.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 11.12.19

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