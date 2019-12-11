Стоматолога обвинили в смерти пятилетней девочки

Следователи пришли к выводу, что в гибели пятилетнего ребенка в Наро-Фоминске виновен хирург-стоматолог. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«В августе 2016 года обвиняемая без консультации хирурга-стоматолога произвела вскрытие полости зуба потерпевшей и некачественно обработала канал зуба, оставив его открытым, что привело к попаданию инфекции в организм ребенка», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, врач не обеспечила дальнейший контроль за состоянием здоровья маленькой пациентки. В результате спустя неделю малышка скончалась.

Установлено, что смерть ребенка произошла из-за хронической инфекции, которая в свою очередь возникла из-за несвоевременного и недостаточно консервативного лечения.

Уголовное дело в отношении детского стоматолога направлено в Генпрокуратуру на утверждение обвинительного заключения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.19

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