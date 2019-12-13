В Хакасии будут судить начальника пожарной части – серийного поджигателя

Начальник пожарной части села Балыкса в Хакасии предстанет перед судом за серийные поджоги, сообщает республиканская прокуратура.

Прокуратура Аскизского района Хакасии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего Ивана Шнайдера, обвиняемого в серии поджогов. В отношении пожарного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). В ближайшее время дело будет направлено в Аскизский районный суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Как сообщал «Новый День», Шнайдер возглавил пожарную часть в июле, а в конце августа в селе начались поджоги. Огнеборца задержали после того, как он поджег деревянный гараж и попал на камеру видеонаблюдения, установленную на здании находящейся напротив школы. Всего ему вменяют в вину поджоги пяти строений, в их числе жилой дом, баня, гараж и нескольких сараев. Материальный ущерб составил свыше 500 тысяч рублей.

Начальник пожарной части признал вину и объяснил, что поджигал строения, чтобы проверить готовность своего подразделения – успеют ли подчиненные вовремя потушить пожар или нет. Возгорания происходили ночью, когда пожарный был не на смене. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

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