Дело возбудили против массажистки, сломавшей ноги ребенку в Красноярске

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении массажистки, сломавшей обе ноги семимесячной девочке. Причем одну ножку женщина травмировала в трех местах. Дело расследуется по «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По словам матери малышки, сеанс массажа ребенку делала знакомая массажистка-частница, которая ранее проводила лечебные процедуры двум старшим детям.

После массажа девочка плакала и не спала, у нее повысилась температура. При этом правая ножка у ребенка перестала двигаться. Родители малышки обратились к врачу. Медики диагностировали перелом обеих ног, правая оказалась травмирована сразу в трех местах, сообщает ТВК. Девочке наложили гипс. Ребенок прошел длительный курс лечения.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Допрашиваются родители пострадавшей девочки, устанавливается местонахождение массажиста, изымается необходимая медицинская документация», – говорится в сообщении СКР.

Как сообщал «Новый День», в сентябре прошлого года в Нижнем Новгороде частная массажистка сломала шею грудничку во время сеанса массажа. В результате полученной травмы малыш скончался. В отношении массажистки возбудили уголовное дело.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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