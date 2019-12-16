На рейсе Москва – Гоа мужчина сломал нос пассажирке за пролитый кофе

Российская туристка вернулась с Гоа со сломанным носом. Женщину ударил пассажир самолета.

Инцидент произошел во время перелета в Москву. Мужчина встал со своего места, чтобы пропустить другого пассажира. При этом он толкнул стоящее впереди кресло, сообщает агентство «Москва».

Сидящая в этом кресле пассажирка стала возмущаться, возник конфликт, затем женщина выплеснула кофе на своего оппонента, а он в ответ ударил ее по лицу.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, по прилету во Внуково пострадавшую госпитализировали в одну из столичных больниц, а дебошира задержали сотрудники полиции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.12.19

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