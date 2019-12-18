200 шахтеров бастуют в Кузбассе – горняки требуют погасить долги по зарплате

В Кузбассе около 200 шахтеров начали забастовку из-за долгов по зарплате. Спускаться в забой отказались горняки на шахтах «Алексиевская» и «Заречная». Работодатели задолжали шахтерам 100 миллионов рублей.

На шахте «Алексиевская» не выходит на работу 91 человек, на шахте «Заречная» – 106 человек. Оба предприятия задолжали работникам 36,4 млн и 71,2 млн рублей соответственно, , передает «Интерфакс».

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов заявил, что долги по зарплате образовались из-за падения цен на уголь, и добавив, что зарплату планируется выдать к 13 декабря. Однако к вечеру 13 декабря горнякам выплатили только от 8 до 15% задолженности за октябрь, сообщает издание «Тайга.Инфо» со ссылкой на шахтеров.

Накануне вице-губернатор в своем инстаграме сообщил, что полностью долг по зарплате руководство АО «Шахта «Заречная» планирует погасить до 25 декабря. Когда полностью выдадут зарплату горнякам шахты «Алексиевская», чиновник не уточнил.

Добавим, что работникам обеих шахт, состоящим в профсоюзе, начали выдавать продуктовые сертификаты на 1000 рублей, которые можно отоварить в одной из местных торговых сетей. Панов уточнил, что эти карточки никакого отношения к заработной плате не имеют – это подарок к Новому году. Всего в профсоюзе на шахтах, где протестуют горняки, состоят около 2 тыс. сотрудников.

Шахты «Алексиевская» и «Заречная» в Кемеровской области входили в состав угольной компании «Заречная». В настоящее время предприятие находится в процедуре банкротства.

Напомним, в ноябре из-за задолженности по зарплате бастовали более 50 горняков кузбасской шахты «Октябрьская». Они вернулись к работе после выплаты долгов.

Кемерово, служба информации РИА «Новый день»

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