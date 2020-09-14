На шахте в Кузбассе погиб горняк

На шахте «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области произошло обрушение. По последним данным, погиб один горняк, ведутся поиски еще одного шахтера. Прокуратура и СКР начали проверку.

Обвал произошел в четыре утра. В горных выработках шахты находилось 95 работников, большинство самостоятельно вышли на поверхность. Работы приостановлены до окончания поисковой операции.

По данным областного СУ СК, в забое находилось четыре человека: двое рабочих выбрались, двое горняков были заблокированы. «Тело 37-летнего проходчика обнаружено и поднято на поверхность, следователи приступили к его осмотру. Горноспасатели продолжают поисково-спасательные мероприятия 53-летнего шахтера», – добавили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре уточнили, что обрушение произошло из-за выброса газа. «Обычно такие выбросы – следствие нарушений требований безопасности на предприятии. Межведомственная комиссия, которая будут расследовать это происшествие, в том числе специалисты Ростехнадзора, даст свое заключение», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Кемерово, Зоя Осколкова

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