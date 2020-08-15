ЧП в Кемеровской области: в шахте произошло обрушение, есть пострадавшие

Сегодня в Кемеровской области произошло обрушение горной породы в шахте «Ерунаковская-8». Согласно данным МЧС, которые приводит «Интерфакс», в результате ЧП четверо человек получили травмы.

«Поступил сигнал об обрушении горной породы, четыре человека травмированы, их поднимают на поверхность», – уточнили в пресс-службе МЧС.

«Ерунаковская-8» – одна из новых шахт Кузбасса и самая новая «Распадской угольной компании» (входит в Evraz), была введена в эксплуатацию в феврале 2013 года.

Кемерово, Светлана Антонова

Кемерово. Другие новости 14.08.20

Зеленский отказался ехать с визитом к Лукашенко. / В Кабардино-Балкарии водоканал сливал стоки в реку без очистки. / Екатеринбуржцы высказываются о протестах в Белоруссии: «Какие-то безудержные нападения на мирных граждан» (ВИДЕО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»