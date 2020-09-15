После гибели двух горняков в шахте Кузбасса возбудили уголовное дело

В Кемеровской области обнаружены два тела после обрушения на шахте «Чертинская-Коксовая». Следователи считают, что были нарушены правила безопасности опасных производственных объектов.

Обвал произошел в четыре утра 14 сентября. На аварийном участке находилось четыре человека. Двое рабочих самостоятельно вышли на поверхность, двое горняков были заблокированы.

«В ходе поисково-спасательных мероприятий тела 37 и 53-летнего работников обнаружены и подняты на поверхность. Судебно-медицинские экспертизы установят причину смерти потерпевших», – сообщили в областном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Расследование продолжается.

Кемерово, Зоя Осколкова

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