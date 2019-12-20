«Специфический привкус травы»: отравлением чаем в школьной столовой занялся СКР

Следователи проводят проверку после сообщения о госпитализации третьеклассницы одной из смоленских школ, отравившейся чаем в школьной столовой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, ученица попала в больницу 19 декабря после употребления чая в школьной столовой. В настоящее время сыщики устанавливают все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СУ СК РФ по Смоленской области.

Школьнице стало плохо после того, как на перемене выпила чай со специфическим привкусом травы в столовой, пишет портал smolensk-i.ru. У девочка заболела голова и появилась тошнота. ЧП случилось в школе №15. Девочка пожаловалась на плохое самочувствие учительнице, но та просьбу о помощи проигнорировала и сказала ребенку звонить матери. Ученицу доставила в больницу скорая помощь прямо из школы. «Неотложка» приехала по звонку матери пострадавшей. Никто в школе не удосужился вызвать врачей, сообщила мать третьеклассницы. Медпункт в учебном заведении был закрыт.

Смоленск, служба информации РИА «Новый День»

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