Авария оставила без воды жителей Новороссийска, Геленджика и Крымска

Жители Геленджика, Крымска и Новороссийска остались без воды из-за аварии на магистральных сетях Троицкого группового водопровода, рассказали в пресс-службах городских администраций.

По словам представителя мэрии Крымска, авария произошла в ночь на 22 декабря в районе поворота на хутор Евсеевский. По оценкам специалистов, на восстановление подачи воды потребуется около суток.

Подача воды в Крымске, Геленджике и Новороссийске прекратилась. Организован подвоз воды. В связи с ЧП принято решение закрыть 23 декабря детские сады, которые запитаны от Троицкого группового водопровода. Школы будут работать по ограниченной программе.

В МУП «Водоканал» Новороссийска сообщили, что без централизованного водоснабжения остались 70% горожан – более 160 тыс. человек, почти 6,5 тыс. жилых домов и 48 социально значимых объектов. В устранении аварии участвуют 62 человека и 28 единиц техники.

Новороссийск, Иван Гридин

Новороссийск. Другие новости 22.12.19

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