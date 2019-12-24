Новороссийск, Геленджик и Крымск снова остались без воды из-за аварии

Более 160 тысяч жителей Краснодарского края вновь остались без воды из-за второй за последние несколько дней аварии на магистральном водопроводе.

Подача воды прекращена в четырех населенных пунктах – в городах Новороссийске, Геленджике, Крымске и поселке Кабардинка в пригороде Геленджика. В зону отключения попали более 6400 жилых домов.

По данным регионального управления МЧС РФ, сообщение о порыве на магистральном водоводе в районе станицы Троицкой поступило в оперативные службы в 05:10 мск. Коммунальщики уже обнаружили место прорыва, сейчас проводятся работы по ликвидации аварии. Время завершения ремонтных работ не уточняется.

Для подвоза воды населению задействовано 39 автоцистерн, определены места раздачи воды.

Предыдущая авария на Троицком магистральном водопроводе произошла в минувшее воскресенье. На ее ликвидацию потребовалось больше суток – был заменен аварийный участок трубы.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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