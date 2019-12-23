В Калуге из-за ЧП эвакуировали крупную школу

В Калуге из средней школы №51 в микрорайоне Северный эвакуировали более тысячи человек. Это произошло из-за задымления. Как сообщает портал Kaluga-poisk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС, в образовательном учреждении произошла перегрузка электрических сетей с последующим задымлением.

Перегрузка привелв к короткому замыканию в электрощитовой на первом этаже здания. На момент прибытия пожарных расчетов открытого горения не было, однако в отдельных помещениях школы наблюдалось задымление. Из задние было эвакуировано более тысячи учеников и 73 человека персонала. Работа образовательного учреждения приостановлена.

Калуга, Иван Гридин

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