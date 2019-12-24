Российский спутник «Метеор-М» потерял орбиту после удара метеорита

Российский метеоспутник «Метеор-М» номер 2-2 сошел с изначально заднной орбиты после внешнего воздействия – в космический аппарат, предположительно, врезался микрометеорит. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

В ведомстве отметили, что спутник изменил параметры орбиты и «перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей».

Нештатная ситуация произошла 18 декабря. После инцидента спутник автоматически перешел в энергосберегающий режим с отключением питания всех систем до входа в зону видимости российских средств слежения.

После вхождения аппарата в российскую зону контроля специалисты начали работы по восстановлению его работоспособности. Сейчас спутник находится в ориентированном полете, с ним проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрических данных и информации с целевой аппаратуры, отмечается в сообщении.

Согласно данным на сайте ВВС США space-track.org, в ночь на 18 декабря минимальная орбита космического аппарата снизилась на 2,4 км, а максимальная орбита стала ниже на 100 метров.

Спутник «Метеор-М» номер 2-2 был запущен с космодрома Восточный 5 июля текущего года ракетой-носителем «Союз-2.1б». 7 декабря, по данным Роскосмоса, аппарат был принят в эксплуатацию.

Спутники серии «Метеор-М» предназначены для получения информации дистанционного зондирования Земли в интересах оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды, мониторинга ЧС природного и техногенного характера, проведения научных гелиогеофизических исследований и изучения состояния атмосферы в планетарном масштабе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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