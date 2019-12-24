В российские тюрьмы завезли наполненную гелем курицу

В исправительные колонии семи регионов России поставили некачественную курятину. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Исполнитель госконтрактов должен был доставить мясо кур 1 сорта. При приемке замороженные тушки птицы выглядели нормально и не имели дефектов. Когда же курицу разморозили и начали готовить, она сильно потеряла в весе, так как внутри нее находилось некое гелевое вещество, передает «Интерфакс».

Некачественное мясо немедленно изъяли из потребления и направили на экспертизу в подведомственные Россельхознадзору организации. Во ФСИН не уточнили вес бракованной партии птицы.

«После получения результатов исследований материалы будут направлены в надзорные и следственные органы для принятия процессуального решения. Ведомство продолжает проверки территориальных органов на предмет качества мяса кур и ведет претензионную работу», – заявили в пресс-службе ведомства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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