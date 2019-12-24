Сибирское село продается вместе с жителями за 20 млн рублей

В Красноярском крае бизнесмен выставил на продажу село. Цена – 20 млн рублей. В лот входят складские помещения, ферма и даже 45 домов с жителями. Местные власти заявили, что у предпринимателя нет никаких прав, чтобы торговать селом.

Жители села Васильевка узнали об объявлении, которое разместил предприниматель на крупном интернет-сервисе, передает НТВ. «То ли нас выселят отсюда, то ли не выселят, а то и приедут, спихнут под берег», – рассказал телеканалу один из местных жителей. По указанному в объявлении телефонному номеру ответили, что в населенном пункте действительно живут, но они не крепостные, а свободные люди. В данный момент объявление о продаже уже недоступно: его удалил автор.

Сами жители не знают, каким образом Васильевка перешла в частные руки. По их словам, в конце 80-х годов на возрождение села были выделены деньги из госбюджета. Подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат, руководитель которого получил в бессрочное пользование земли для производства сельхозпродукции, а потом неожиданно для людей стал полновластным хозяином.

Сельчане утверждают, что предприниматель брал с них деньги за разрешение заготавливать сено для скота, а также за воду. «Даже не стеснялся говорить: вы должны у меня работать, у вас на палец соли должно на рубашке выступать. А я не вытерпел и сказал: мы у вас в батраках?», – говорит один из местных. Лишь 15 человек добились приватизации жилья через суд. Остальные «живут на птичьих правах», говорится в сюжете НТВ.

В районной администрации заверили, что бизнесмен не имеет права продавать населенный пункт, да еще и вместе с жителями. С 90-х годов в российских законах произошло много изменений. При этом предприниматель не прошел обязательную перерегистрацию, а в продлении аренды земли ему отказано судом.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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