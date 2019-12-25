СКР занялся попыткой продажи сибирского села вместе с жителями

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить скандальную историю с попыткой продажи села Васильевка вместе с его жителями.

По данным СМИ, сделку пытался провернуть местный бизнесмен, объявивший себя хозяином села. Предприниматель за 20 млн рублей предлагал покупателям ферму, складские помещения и 45 домов с проживающими в них людьми. Соответствующее объявление было размещено на крупном интернет-сервисе. Между тем в местной администрации заявили, что у бизнесмена нет никаких прав, чтобы торговать селом.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, глава ведомства Александр Бастрыкин «поручил руководству территориального следственного управления тщательно проверить достоверность доводов, озвученных средствами массовой информации, и доложить о ситуации в центральный аппарат Следственного комитета».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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