В Москве отравились школьники, приехавшие на соревнования по робототехнике

В Москве из гостиницы Red Brick планируется доставить в больницу 16 детей с признаками пищевого отравления. По информации столичного Департамента здравоохранения, школьники прибыли в столицу из нескольких регионов России для участия в соревнованиях по робототехнике. Дети почувствовали плохо в отеле.

Медики поставили пострадавшим предварительный диагноз – бактериальное пищевое отравление. Отмечается, что дети находятся в удовлетворительном состоянии, но их планируют госпитализировать в профильные городские больницы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на депздрав. Причина отравления школьников устанавливается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.12.19

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