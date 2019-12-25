Выросло число раненых при жесткой посадке Ми-8 в Красноярском крае (ФОТО)

Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолет Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края увеличилось до шести. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По данным ведомства, двоих раненых уже оперируют, четырех – осматривают. У пострадавших ушибы и переломы, отметили медики. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

По информации краевого управления МЧС, сообщение об аварии поступило спасателям в 12:45 по местному времени. Ми-8 с вахтовиками-нефтяниками должен был вылететь из поселка Байкит на Юрубченское месторождение. Винтокрылая машина совершила жесткую посадку сразу после взлета. При приземлении вертолет опрокинулся на бок. На борту находились 24 человека – 21 пассажир и три члена экипажа. Причиной инцидента могло стать попадание воздушного судна в снежный вихрь. У вертолета повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.

Ми-8 опрокинулся при жесткой посадке, фото: zapsib-sut.sledcom.ru

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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