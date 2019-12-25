В Сибири Ми-8 с вахтовиками опрокинулся при жесткой посадке, есть пострадавшие

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Красавиа» с вахтовиками-нефтяниками на борту совершил жесткую посадку в Красноярском крае. При приземлении вертолет опрокинулся на бок. На его борту находились 24 человека – 21 пассажир и три члена экипажа. По данным регионального управления МЧС РФ, в результате инцидента пострадали три человека – люди получили травмы средней степени тяжести.

Информагенства уточняют, что в числе пострадавших два пассажира и командир винтокрылой машины, у них переломы и ушибы.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 12:45 по местному времени. Ми-8 должен был вылететь из поселка Байкит Эвенкийского района на Юрубченское месторождение. Машина совершила жесткую посадку сразу после взлета. Причиной аварии могло стать попадание вертолета в снежный вихрь. У воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.

Обновлено. По факту авиаинцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает Следственный комитет РФ. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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